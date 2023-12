La Procura vede i legali. Adesso aspetta Mourinho

Gli avvocati Daniele Muscarà e Antonio Conte, sia pure informalmente, hanno già provato ad anticipare la lineadifensiva di Mourinho e della Roma (per responsabilità oggettiva) dopo i giudizi dell’allenatore portoghese, alla vigilia del Sassuolo, sull’arbitro Marcenaro e su Berardi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. A differenza di altre circostanze in cui Mourinho si è trovato nella bufera per delle sua affermazioni, stavolta la società giallorossa ha preparato un dossier per scagionare il proprio allenatore, puntando anche alla non perfetta conoscenza dell’italiano. Non a caso il tecnico dopo la partita – conclusa con un rigore a favore dei giallorossi e una espulsione per il Sassuolo – ha parlato in portoghese. La sensazione, però, è che la Procura preferirebbe ascoltare lo stesso Mourinho, che comunque non è obbligato a presentarsi. Possibile, comunque, che il colloquio avvenga già oggi, magari in “conference call”. Il deferimento resta probabile. In ogni caso, dati alla difesa i legittimi tempi, è facile che la squalifica (a tempo) arrivi solo nel 2024.