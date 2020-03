La Primavera oggi contro l’Inter: test per Diawara

La Roma Primavera torna in campo dopo una settimana di stop, per il rinvio della trasferta col Genoa slittata al prossimo 4 aprile, e lo fa in un Tre Fontane spettrale contro l’Inter, scrive Federica Scano su La Gazzetta dello Sport.

Cancellate chiuse al pubblico e una tribuna stampa accessibile solo per un giornalista a testata: queste sono le misure disposte per gestire l’emergenza del virus Covid-19. Per i ragazzi di De Rossi il big match delle 13 (diretta tv su Sportitalia) per la 22esima giornata di campionato, con 3 match su 8 posticipati a data da destinarsi, vale i play off.

Non sarà un big match normale anche per la presenza in campo di Diawara. Il centrocampista della prima squadra, che da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo allenandosi con la Primavera, rivedrà il campo dopo l’infortunio al ginocchio sinistro dello scorso 23 gennaio. L’obiettivo è testare la condizione fisica del guineano così che Fonseca possa capire quando poterlo riavere a disposizione: magari già col Siviglia in Europa League o con la Sampdoria in campionato.