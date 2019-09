La Primavera ha trovato il suo gioiello: Providence

Il suo futuro potrebbe presto intrecciarsi con le idee di Fonseca. Ruben Providence è il baby gioiello che quest’estate Petrachi è riuscito a prelevare dal PSG. Come riporta Chiara Zucchelli di La Gazzetta dello Sport, un acquisto, con un contratto fino al 2023, di grande prospettiva e molto importante per la Roma Primavera di De Rossi, che nel debutto casalingo in campionato col Chievo ha entusiasmato i tifosi giallorossi al Tre Fontane. Un ottimo primo tempo per mostrare il suo enorme talento, prima di cedere il posto nella ripresa a D’Orazio. Nato nella stessa cittadina francese di Pogba, Lagny-sur-Marne, il nep esterno romanista, allenato in passato da Thiago Motta, è pronto a colmare il vuoto in attacco lasciato dalle partenze di Celar e Cangiano verso Cittadella e Bologna.

LO CHEF – Veloce, forte nel dribbling e abile su entrambe le fasce, la scorsa stagione in Youth League nel girone C, come ala destra, ha collezionato 6 presenze e un gol al Liverpool, oltre a due assist, tra cui spicca quello del 2-0 per Maxen Kapo nel match d’andata col Napoli di Baronio, battuto 5-2. Con la Roma però, non giocherà la competizione europea centralizzando le energie verso campionato e Coppa Italia. Oltre ai suoi tiri decisi, precisi e pericolosi, soprattutto col piede destro, sia dalla distanza che dall’interno dell’area, a impensierire gli avversari ci pensano anche i suoi folti ricci, ora un po’ accorciati, e quel soprannome curioso, usato dai suoi ex compagni, familiari e amici: «le chef», «il capo».