La Premier pensa al tour de force. Dal 13 giugno 92 gare in un mese

Il picco del Coronavirus è ancora lontano in Gran Bretagna – 19.522 i contagiati, 1.228 i morti, 209 in più rispetto a sabato secondo i dati diffusi ieri -, ma l’Inghilterra del calcio non si arrende. In attesa del vertice della Premier League fissato venerdì mattina, continuano ad arrivare segnali di voglia di ripartire e di chiudere la stagione, anche con una maratona di quattro settimane.

Evitare crolli e fallimenti: è questa – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – la ragione che spinge le venti squadre della Premier a chiudere il campionato 2019-2020 con un tour de force. Ripartenza il 13 e 14 giugno, con la 30ª giornata; 16 e 17 giugno la 31ª; 20 e 21 la 32ª; il 22 i recuperi; 24 e 25 la 33ª; 27 e 28 la 34ª; 30 e 1° luglio la 35ª; 4 e 5 36ª; 7 e 8 la 37ª; 11 e 12 la 38ª. In totale, 92 gare in 30 giorni. La FA Cup – sospesa prima dei quarti – sarebbe completata all’inizio della stagione seguente, tra 29 agosto e 6 settembre. L’inizio della Premier 2020-2012 il 12 settembre.