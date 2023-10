La partita del cuore per Ranieri. Cagliari con Scuffet

Quelta di ogg! sarà anche la partita del cuore per | tifosi giallorossi. Perché da una parta c'è José Mourinho , l'uomo che ha riportato un trofeo a Roma 14 anni dopo l'ultima volta e che ha ridato entusiasmo ad una tifoseria che sembrava essersi un po’ assopita, e dall'altra, invece, Claudio Ranieri , uno che non ha mai nascosto il suo tifo e il suo amore per la Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Portandola prima ad un soffio dal tricolore (nel 2010) è mettendosi a disposizione nei 2010. Tanto che, quando pochi mesi dopo, tornò all'Olimpico con la Sampdoria, Ranieri si commosse nel vedere il tributo che gli avevano dedicato.

Tra l'altro, il rapporto tra Mou e Ranieri non era partito bene (il portaghese ne prese il posto nei primo Chelsea di Abramovich), con le scintille vissute poi in Premier. Cose del passato, chiarite, tanto che i due si stimano e si vogliono bene davvero. Ranieri però oggi deve andare a caccia delle prima vittoria. Dopo un inizio in apnea, il Cagliari cerca la svolta in una Unipol Domus vicina ai sold out. Per dare un cambio di marcia tre i pali ci sarà Scuffet al posto di Radunovic, infortunato e poco sicuro nelle ultime uscita. Solo panchina invece per Luvumba, reduce da un problema muscolare.