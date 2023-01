La parabola di Zaniolo, tra sogni e realtà

Due partite, sei punti, quattro gol fatti: due Dybala, uno a testa Abraham e El Shaarawy, il naturale sostituto di Zaniolo. La Roma non pare avvertire molto l’assenza di Nicolò, scrive Andrea Di Caro su La Gazzetta dello Sport, che si è tirato fuori dopo aver chiesto di essere ceduto a gennaio. Come sono lontani quei gesti a favore di telecamera: i cori con i tifosi sul pullman scoperto per festeggiare la Conference, i baci sulla maglia, le fasulle dichiarazioni d’amore. La dura presa di posizione di Pinto prima della gara con lo Spezia certifica che la Roma non ne può più di un giocatore le cui tante bizze sono inversamente proporzionali a gol, giocate e assist. Il suo agente Vigorelli si era già sbattuto a giugno con la Juve e il Tottenham per trovargli squadra.