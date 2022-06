La nuova Serie A: calendario il 24 giugno e spareggio scudetto

Andata e ritorno restano asimmetrici. Sfida secca per il titolo in caso di arrivo a pari punti

La nuova Serie A prenderà forma venerdì 24 giugno : è il giorno in cui verrà compilato il calendario del campionato 2022-2023, come riporta La Gazzetta dello Sport .

Una stagione di cui già si conoscono inizio e fine (13 agosto 2022-4 giugno 2023) ma non la struttura: avversarie e date degli incontri si sapranno prima del previsto e non solo perché la A ripartirà in anticipo sui tempi, necessità legata alla sosta invernale per il Mondiale in Qatar (il 13 novembre l’ultima prima dello stop, ripartenza il 4 gennaio): permetterà una maggior programmazione ai club, nel pianificare gare interne e viaggi, e anche ai tifosi. Ad agosto si giocheranno quattro giornate: sapere quali consentirà di organizzarsi per tempo.