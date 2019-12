La notte delle stelle crescenti

Inter-Roma è una sfida tra vere big. Le due squadre hanno messo complessivamente insieme 9 vittorie su 10 negli ultimi 5 turni di campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Fonseca aveva cominciato mostrando grande propensione al gioco offensivo, ma anche qualche carenza quando si trattava di non prenderle. Lo spostamento di Mancini in linea mediana è il simbolo del cambiamento del tecnico portoghese che ha così coperto un reparto troppo esposto, quello difensivo.

Una serie di intrecci riguardano Inter e Roma: ieri Conte ha ricordato come in estate sia stato vicino a sbarcare a Trigoria, mentre Dzeko in nerazzurro durante la sessione di calciomercato sembrava ormai cosa fatta. Senza contare Zaniolo, passato in giallorosso dall’Inter nell’ambito dell’affare Nainggolan.

L’Inter ha da temere il gioco di Pellegrini tra le linee, mentre in casa Roma c’è da stare attenti alla coppia Lautaro-Lukaku.