La notte delle prime volte. Pellegrini e Belotti finalmente in gol

La prima gioia resta sempre viva dentro di sé, anche se prima di gioie simile ne hai vissute a iosa e alcune anche indimenticabile scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma era un po' che la cercavano entrambi e ieri si sono tolti l'ansia dell'attesa sia Pellegrini sia Belotti. Due gol non da stropicciarsi gli occhi, è vero, entrambi ne hanno realizzati in passato di molto più belli. Ma se per il capitano è stato il modo migliore per buttarsi alle spalle anche il rigore sbagliato ad Empoli, per il Gallo è un'emozione che cercava da tempo e che prima Di Gregorio e poi Vicario gli avevano negato con delle parate strepitose. Da ieri sera anche questo passaggio è archiviato, verso notti ancora più belle. Belotti ovviamente ieri a fine gara era lo specchio della felicità, nonostante Mourinho lo abbia in parte bacchettato: "Ha già la malattia dei giocatori talentuosi". Andrea però non ci pensa e si gode il gol: "Sono state emozioni incredibili. Ma quella di ieri non è stata una partita facile, soprattutto all'inizio quando era bloccata. Poi siamo riusciti a trovare gli spazi ed a fare questi tre gol".