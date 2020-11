La Napoli del 10: Conti-Ferlaino, pellegrinaggio ai Quartieri Spagnoli

Le emozioni si susseguono, come le lacrime che si continuano a versare, senza arrossire. Via Emanuele De Deo, zona Quartieri Spagnoli di Napoli, è ormai il luogo del culto. È lì che il pellegrinaggio non ha fine, dura da quattro giorni, dal momento dell’annuncio della scomparsa di Diego Armando Maradona. Da quel preciso istante, Napoli ha iniziato a radunarsi in questo largo, dove il murale dell’ex Pibe de oro copre la facciata di un intero palazzo. Ieri mattina, a rendere omaggio alla memoria del più grande calciatore di tutti i tempi, sono arrivati due personaggi legati, per aspetti diversi, all’ex campione: Corrado Ferlaino e Bruno Conti.

Come racconta Mimmo Malfitano su ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex presidente del Napoli oggi ha 89 anni, 31 dei quali vissuti da presidente del Napoli. Ferlaino è stato il presidente di Diego Maradona, colui che l’ha voluto insieme con gli allora dirigenti, Antonio Juliano e Dino Celentano. Poco dopo, nella stessa via, s’è fermato un taxi dal quale è sceso Bruno Conti. Dal bagagliaio, l’ex campione del mondo ha tirato fuori una decorazione di fiori, con un 10 scritto con rose gialle su un letto verde che ricordava i campi di calcio. Poi, Conti si è inginocchiato davanti all’immagine di Diego e ha sostato in preghiera per un bel po’ di minuti. Anche Bruno non ha saputo trattenere le lacrime, tra i due era nata un’amicizia sincera durante gli anni napoletani di Diego. Il suo gesto è stato molto apprezzato dai tifosi napoletani che lo hanno applaudito a lungo.

Le istituzioni hanno deciso: lo stadio di Fuorigrotta si chiamerà Diego Armando Maradona. La notizia è stata ufficializzata dall’Assessore allo Sport, Ciro Borriello. Intanto, il sindaco Luigi De Magistris ha annunciato che la fermata della linea 6, ‘Mostra Oltremare’, che sarà inaugurata il prossimo mese di maggio, sarà intitolata a Diego Maradona.