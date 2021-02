La moviola. Rabiot-Villar contatto dubbio (ma il Var non c’entra)

Di clamoroso negli oltre 90 minuti dello Stadium c’è poco, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ma un episodio resta dubbio: al 15′ Rabiot, nell’area difesa da Szczensy, porta via il pallone a Villar che resta a terra. Le proteste timide sono smorzate dai ceni ampi e certi dell’arbitro che indica come sia stata colpita la palla. Ma i replay sembrano rilevare un contatto tra il piede sinistro dello juventino e il destro del giallorosso. Non è un caso da Var, l’arbitro è pienamente in controllo dell’azione, ma il dubbio c’è e sull’1-0 resta rilevante.