La Lazio sfida i giallorossi. Sostegno per l’Expo a Roma

In una nota l'evidente contrapposizione con i Friedkin che hanno scelto uno sponsor di Riad, la città in concorrenza per l’Expo

Redazione

In una nota il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto sapere che “La Lazio ha sempre manifestato la sua azione a tutela dell’aspetto valoriale dello sport e degli interessi della città di Roma. E metterà in atto ogni iniziativa per sostenere la candidatura della città di Roma ad ospitare l’Expo 2030, per consentire alla Capitale d’Italia, ai suoi abitanti e all’intero Paese di avvalersi dei benefici economici e sociali", come riporta La Gazzetta dello Sport.

In evidente contrapposizione con la Roma che ha scelto uno sponsor di Riad, la città in concorrenza per l’Expo.

