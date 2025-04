La Juve non può sbagliare. Roma: aggancio?

All'andata, finita 0-0, comandavano Thiago Motta e De Rossi. Dopo sette mesi la qualificazione alla coppa dei milioni è un obbligo per i bianconeri e un miracolo per i giallorossi

Fra Roma e Juventus sarà tutta un'altra storia, ma comunque sarà una storia da Champions League. Perché all'andata, finita 0-0, comandavano Thiago Motta e De Rossi: la Juve puntava molto più in alto e la Roma aveva la Champions come traguardo principale. Dopo sette mesi la qualificazione alla coppa dei milioni è un obbligo per i bianconeri e un miracolo per i giallorossi, rilanciati da San, più che Sir, Claudio Ranieri. Lo scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport. Con l'ottava vittoria consecutiva ci sarebbe l'aggancio e nella partita successiva è in programma il derby. Igor Tudor lo perse già con la Roma in aprile, quando era alla Lazio. Fra i duelli più interessanti, anche quello tra le mosse degli allenatori.