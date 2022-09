La Juve ha nostalgia, l’Inter lo rimpiange. Dybala è tornato: la Roma gode e sogna

Uno come Paulo Dybala è nato per smuovere i sentimenti di chi ama il pallone, oltre che la classifica. Quanto sta facendo in queste sue prime settimane nella Capitale lo rimette al centro del nostro calcio. Dopo la primavera delle lacrime e l’estate delle tensioni, per la Joya si è aperta un’era nuova.

È come se, ritrovata la serenità dello spirito, Dybala abbia recuperato anche la condizione e la salute. Corpo e mente vanno a braccetto: in salita o in discesa, comunque assieme. Se sta bene, Paulo probabilmente è ancora il miglior calciatore della Serie A, come nel 2020 quando venne nominato Mvp del torneo. Di sicuro è il più tecnico, il più divertente, il più coinvolgente. Non a caso due fenomeni come Del Piero e Totti nei confronti della Joya provano la medesima ammirazione: un po’ rivedono i loro piedi nei suoi, il loro genio nel suo. Ogni campione è simile solo a se stesso, ma quelli davvero grandi si annusano, diventano complici, si apprezzano.