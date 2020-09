La Juve corre verso Suarez. Ma Dzeko resta il piano B

La Juve ad accelerare e pochi dubitano che alla fine Suarez non diventi a tutti gli effetti italiano. I bianconeri hanno da giorni trovato l’accordo sul contratto: è in caldo un triennale da 10 milioni circa a stagione. Grazie allo sconto fiscale al lordo lo stipendio costerebbe 15 circa. La Juve, che ha deciso di cogliere questa pepita nel caos catalano, ha raffreddato via via l’interesse per Edin Dzeko. Il bosniaco è stato a lungo il preferito nella caccia al centravanti, ma non ha puntato i piedi per lasciare la Capitale ed è frenato anche dalla difficile comunicazione Roma-Napoli: è bloccato anche l’arrivo di Milik in giallorosso. Una telefonata al fratello di Edison Cavani ha poi permesso di appurare la difficoltà di quella strada: il Matador vorrebbe 12 milioni di stipendio, troppo. Come piano B resta, quindi, Dzeko: un eventuale assalto potrebbe ripartire solo se la burocrazia regalasse imprevisti, al momento inattesi, sul passaporto di Suarez. O se Messi finisse per “incatenare” in qualche modo l’amico Pistolero a Barcellona. A suo modo, pure Edin si sente un po’ italiano, ma è Luis che studia (materialmente) per diventarlo.