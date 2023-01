La gioia di Ibanez: “Punto pesante. Mai mollare, siamo fatti così”

Ha trovato il modo migliore di farsi perdonare, dopo aver un po’ dormito sul gol di Kalulu. Ma Roger Ibanez del resto è così, prendere o lasciare: la disattenzione è sempre dietro l’angolo , esattamente come il colpo di genio. E questa volta lo ha piazzato a San Siro, con il secondo gol dopo quello segnato al Monza. "Abbiamo fatto ciò che proviamo in allenamento - dice alla fine il difensore brasiliano -. Il mister ci dice sempre di pazientare, che prima o po il momento giusto arriva. E noi fino all’ultimo non molliamo mai. Le palle ferme? Sono il nostro punto forte. Dopo il mio gol ci abbiamo creduto, sappiamo che le partite finiscono solo al fischio finale".

Prima del quale è arrivato anche il 2-2 di Abraham: "Lui è un ottimo attaccante. Ripeto, serve pazienza e anche lui deve averla, come vedete i gol prima o poi arrivano anche per Tammy. Questo è un punto importantissimo, che ci tiene a galla per il nostro obiettivo. Ciò che dobbiamo fare adesso è continuare a fare punti in ogni partita".