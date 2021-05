La fuga, i barconi, ora il calcio d’èlite. Darboe: “Porto l’Africa nel cuore”

Il 19enne del Gambia ha esordito in Serie A e in Europa: "Tanti di noi sono partiti e purtroppo non sono mai arrivati. Inseguivano un sogno, una speranza e un futuro per loro e per le loro famiglie"

C’è un cuore di tenebra all’interno di ciascuno di noi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Quello di Ebrima Darboe viene a galla con la delicatezza di chi ha capito che il calcio, quando vuole, sa smussare gli angoli della vita. A 19 anni, nel giro di pochi giorni – dall’esordio in Serie A con la Sampdoria a quello in Europa con il Manchester United – il Grande Circo Barnum della pedata ha scoperto il giovane centrocampista della Roma, metabolizzando anche la sua storia così diversa e così uguale, per certi versi, a tante che fanno da contrappunto alla nostra quotidianità dalla pancia piena. Il ragazzo nato il 6 giugno 2001, cioè undici giorni prima che la Roma vincesse il terzo scudetto, ha respirato la prima aria a Bakoteh, in Gambia, dove è rimasto fino a 14 anni, prima che s’incagliasse in quel bivio che nessuno di noi vorrebbe mai incontrare: partire o morire. Partire, allora, viaggiando fino in Libia, e poi salendo su quei barconi che ormai a tanti di noi non fanno più effetto. Il bagaglio di Darboe, in fondo, era uno solo: il sogno del calcio. "Lo avevo fin da piccolo – ha raccontato –. In Africa è difficile giocare a grandi livelli se non hai aiuti. C’era un mio amico, in Gambia, che mi ha spronato tantissimo, mi ha detto che avrei giocato in Europa. I miei mi hanno aiutato, ma non è stato facile per i documenti. Sono fuggito con due amici, è stata dura, ma ringrazio Dio e l’Italia". L’Italia che presto significa un centro di accoglienza in Sicilia, quindi lo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo), il passaggio in Toscana e infine Rieti, dove una casa-famiglia lo accoglie. "Lì ho conosciuto un talent scout che mi ha cambiato la vita". Alla Roma è arrivato dallo Young Rieti, allenato da Francesco Spognardi. Lì ricordano come il baby si facesse chiamare Ibra. Un provino rovescia il suo destino. Il club giallorosso lo ha tesserato e fatto studiare al liceo sportivo, facendolo cominciare a crescere in tutti i sensi, anche quello fisico. A 19 anni, anche se si è centrocampisti dai piedi buoni, il mondo ringhia e invade la testa. L’Africa è lontana, ma così presente. "Il suo spirito è con me ogni giorno.