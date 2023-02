La frenata di Mou

L’ idea di passare un paio di notti al secondo posto si trasforma nel ritorno nel gruppone delle aspiranti alla Champions, in scomoda compagnia di Atalanta e Milan, scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. La Roma frena a Lecce. È successo a tante anche nella parte nobile del campionato eppure non può essere un’attenuante per la partita giocata dai giallorossi. Modesta nella proposta offensiva, modestissima nella qualità tecnica, in un panorama desolante soprattutto nel secondo tempo, in cui i guizzi di Dybala risaltano ancora di più. Il suo rigore rimedia in fretta all’autorete di Ibanez propiziata da un’incursione di Baschirotto. Ma non basta per una squadra sempre nervosa. Ma questa ormai è una costante: ogni fischio una protesta – e l’arbitro Aureliano in effetti non brilla per chiarezza nelle decisioni - come se facesse parte della strategia di gara. Forse perché è come se servisse tenere i nervi a fior di pelle per spremere qualcosa da una squadra che ha un unico modo per arrivare alla porta avversaria: affidarsi ai tre davanti. Insufficiente se uno stecca, Pellegrini, o se Abraham si ritrova davanti un Falcone super.