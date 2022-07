La freccia per la Roma. Celik è stato preso, Mourinho riparte con un turbo nuovo

Accordo fatto con il Lilla. Il turco costerà 7 milioni e il 15% sulla rivendita. A Roma nei prossimi giorni

Non c’è ancora l’ufficialità e forse non arriverà neanche oggi. Ma oramai ci siamo Zeki Celik è di fatto un giocatore della Romam scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Il club giallorosso e il Lilla (dover è sbarcato da poco Paulo Fonseca, allenatore della Roma dal 2019 al 2021) ieri hanno di fatto trovato l’accordo definitivo, sbloccando quindi una trattativa che andava avanti da un po’, ma che il general manager Tiago Pinto era convinto di poter chiudere anche nei giorni scorsi. Celik dovrebbe arrivare a Roma la prossima settimana, per fare tutta la trafila prevista nel caso di nuovi acquisti: visite mediche, presentazione ufficiale e primi allenamenti con la squadra, giusto in tempo per poi partire per il raduno programmato in Portogallo, nella zona dell’Algarve (il via della truppa romanista è previsto per il 12 luglio).

Ma cosa è successo ieri di così importante per poter sbloccare la situazione? Roma e Lilla erano infatti ferme da un po’ di tempo su una distanza di un paio di milioni di euro, con la Roma che ne offriva 7 e i francesi che ne chiedevano invece 9. Quella distanza di un paio di milioni di euro è stata adesso colmata grazie ad una percentuale del 15% sull’eventuale futura rivendita del giocatore turco. E considerando che Celikha soli 25 anni ed è il terzino destro titolare della Turchia (dove finora ha giocato 32 partite, segnando anche 2 reti), facile che nella Roma possa essere ulteriormente valorizzato e, in caso, venduto anche ad un prezzo assai superiore ai 7 milioni della valutazione attuale. Ecco perché il Lilla ha deciso alla fine di accettare, anche in virtù degli ottimi rapporti che ci sono tra le proprietà dei due club (nel Lilla da un anno a questa parte il plenipotenziario è Alessandro Barnaba, manager romano tifosissimo della Roma e molto vicino alla famiglia Friedkin). Nel frattempo, il club francese si è detto interessato anche a Ebrima Darboe, il centrocampista gambiano scoperto e lanciato da Fonseca due stagioni fa e che non vede l’ora di riabbracciare il suo vecchio allenatore.

Celik si è convinto ad accettare la Roma quando ha ricevuto la telefonata di Mourinho, che gli ha manifestato tutta la sua stima e la sua voglia di averlo lì con lui. Terzino destro di spinta, può giocare sia a 4 sia a 3 ed è anche per questo che la Roma lo ha scelto ed ha deciso di puntare su di lui, per la sua grande versatilità. Del resto, la sua capacità di spinta è dimostrata anche dai numeri, visto che da quando è sbarcato in Francia sono stati solo tre difensori (Jonathan Claus, Kenny Lala e Hamari Traoré) ad aver fatto meglio del nuovo giallorosso nella partecipazione alla fase offensiva, dove Celik è entrato in ben 18 gol della sua squadra (6 personali più 12 assist).