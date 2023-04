La fatica del gol Dea: meno tiri in porta, meno precisione

Sette gol segnati nelle ultime otto partite: così è dura andare in Europa. e l'Atalanta lo sa, scrive Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport . E non basterà neanche blindarsi con un atteggiamento più coperto dietro e meno spregiudicato nella gestione della fase offensiva: difesa e contropiede è stata una soluzione temporanea, non può e non potrà essere l'unica regola per cercare le vittorie indispensabili a coltivare ancora sogni di coppe. È difficile stabilire, per quanto poi possa servire, se la fatica dei gol della Dea oggi dipende più dalla scarna vena dei suoi attaccanti, oppure dalle difficoltà della squadra nel mettersi nelle migliori condizioni per segnare. Sicuramente le punte non stanno vivendo il loro momento migliore. Un ostacolo che per Zapata e Muriel sembra altissimo: da inizio stagione entrambi sono a una quota di gol realizzati così bassa - uno a testa - che minaccia da far pensare che questo tabù possa essere ridimensionato. Nel caso di Rasmus Hojlund e Ademola Lookman, invece, si tratta di flessione: il primo ha segnato solamente tre reti nel girone di ritorno, mentre il secondo (che non ci sarà contro la Roma per infortunio) ne ha messe a segno due. Inoltre c'è Jeremie Boga, fermo anche lui a quota due, ma non è un uomo gol dichiarato. La squadra ha subito un peggioramento nell'ultimo periodo di quasi tutti i parametri relativi alla pericolosità difensiva rispetto alle 22 gare precedenti. A calare, infatti, è stata la media dei tiri a partita (da 4,7 a 4,4), la percentuale dei tiri in porta rispetto ai totali (da 48,8% a 42,7%) e il dato della percentuale realizzativa (passata da 11,9% a 6,6% dalla gara con il Lecce in poi).