La difesa del capitano: Pellegrini conferma la fiducia in Abraham

Anche per via delle modeste prove fatte registrare nelle amichevoli della tournée giapponese, nelle ultime settimane sul banco degli imputati ci è finito Abraham. Però, proprio dalle colonne di “Four Four Two”, il centravanti inglese ha trovato un eccellente avvocato difensore in Lorenzo Pellegrini, che sempre più incarna lo spirito di capitano della Roma, anche perché - come ammette lui stesso - “cresciuto nel mito di Totti e De Rossi come punti di riferimento”. E così, riporta La Gazzetta dello Sport, non sorprende che sul suo compagno sì esprima in questo modo. «Tammy è un grande, molto amichevole, è stato molto coraggioso a trasferirsi in Italia - spiega -. Alla sua età, non avendo sempre giocato nel Chelsea, ma comunque facendo bene e vincendo una Champions League, ha accettato una nuova sfida come la Roma. Può fare molto di più. Ho sempre detto che, con la giusta applicazione, il lavoro, l'impegno e la costanza può diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Questa maturazione potrebbe necessitare di un po’ di tempo. Tammy ha un potenziale incredibile. La scorsa stagione ha avuto dei numeri impressionanti. Oltre a essere un grande giocatore, è un piacere vivere lo spogliatoio con lui. È fondamentale per cementare il nostro gruppo».