La difesa baby all’esame verità contro la Juve

Una difesa così giovane la Roma probabilmente non ce l’ha mai avuta, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Almeno prima di quest’anno, quando si è deciso di investire su dei prospetti che potessero diventare futuri campioni. Così sabato prossimo, in casa della Juventus, Fonseca si presenterà con il terzetto arretrato formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla. Una media di 22 anni-

È chiaro come il terzetto di baby sia una scelta obbligata per Fonseca, a causa dell’infortunio riportato da Smalling contro il Verona. E, anche per la squalifica di Pellegrini e l’infortunio di Pedro, due situazioni che probabilmente porteranno l’allenatore della Roma a dover schierare Cristante in mezzo al campo.

E la prima volta che il terzetto di giovani è andato in campo insieme è successa proprio contro la Juventus, all’andata, in una partita finita 2-2 ed in cui la Roma avrebbe meritato probabilmente qualcosa in più del pareggio. Poi il terzetto è stato schierato anche la partita dopo a Udine (vittoria per 1-0, gol di Pedro) e in casa del Milan (rocambolesco 3-3). Infine, ovviamente, anche domenica scorsa contro il Verona, quando Smalling ha alzato bandiera bianca ed al suo posto è subentrato Kumbulla (dopo appena 12 minuti di gioco).