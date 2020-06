La data di nascita assist per la bufera: è contestazione

La Roma ieri si è ritrovata a dover fare i conti con una valanga di insulti tramite il mondo dei social network nel post per i festeggiamenti dei 93 anni del club, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. Ieri mattina la società ha pubblicato su Twitter, Facebook e Instagram un video toccante per il suo compleanno. Un video bello, che però ha generato un fiume di rabbia tra i tifosi. Con tre linee direzionali: la data di nascita, la gestione dei gioielli di ieri e oggi e la situazione societaria.

Lo scontro più acceso è nato proprio intorno ai festeggiamenti. In tanti anni i tifosi hanno sottolineato come per la gente giallorossa la data di nascita del club resti il 22 luglio e non il 7 giugno, come sancito dalla proprietà americana quasi da subito. E il cambio del giorno viene associato anche a quello dello stemma, altro passaggio mai davvero digerito.

Poi la contestazione ha coinvolto anche i tratti con gli addii di Totti e De Rossi, che molti ancora non hanno metabolizzato sia per la forma che per la sostanza. E il fatto che alla fine ci sia anche Zaniolo ha portato più di qualcuno a provocare il club sul futuro di Nicolò.