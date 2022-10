La cura Zaniolo. La Roma difende il suo talento: nessuna multa e rinnovo pronto

Il Club ha deciso di capire, senza voler calcare la mano

Il gesto non è piaciuto, come è giusto anche che sia. Ma la Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ha deciso di capire, senza voler calcare la mano.

Insomma, nessuna multa per Nicolò Zaniolo per l'inutile espulsione rimediata giovedì sera, all'Olimpico, quando al 93° di Roma-Betis ha deciso di scalciare deliberatamente Alex Moreno. Almeno nessuna multa supplementare, considerando che nel codice interno della Roma esiste già una a sanzione pecuniaria fissa per chi riceve un cartellino rosso.

Il gesto però testimonia ancora come il processo di maturazione del talento giallorosso sia in corso e non sia ancora arrivato a dama. Basti pensare anche alle espulsioni della scorsa stagione contro Fiorentina 0 Genoa e alle lunghe polemiche con i laziali: il gestaccio verso la Monte Mario dopo la la sconfitta nel derby di andata, le polemiche social e quei festeggiamenti per la vittoria della Conference League, lo scorso 26 maggio, che lo hanno portato a dover pagare una multa di 4mila euro da devolvere poi in beneficienza.

A Trigoria sanno bene che Nicolò deve ancora crescere, da questo punto di vista, ma da tempo stanno cercando di creare i presupposti per far sì che questa crescita sia rapida. Perché Zaniolo - come dice spesso Mourinho - è un giocatore unico nello scacchiere giallorosso e anche fondamentale per le sorti attuali e future della Roma.