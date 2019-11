La crisi dei capitani: Dzeko non segna, Florenzi è un caso

La Roma si ferma sul più bello. E chi al momento sembra essere nella bufera, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko. Per la sesta volta consecutiva, nonostante il bisogno di turnover per via delle tante partite e degli infortuni, Florenzi è rimasto a vedere la squadra titolare giocare, amareggiato per il non poter dare il proprio contributo alla causa giallorossa e la sua leadership ne sta venendo inevitabilmente danneggiata .Discorso diverso per Dzeko, insostituibile per l’allenatore che ieri ha dovuto difenderlo dalle critiche vista la sua terza partita consecutiva senza andare in gol, un’astinenza che rischia di diventare un problema per i risultati della squadra.“Edin ha lavorato per la squadra ma davanti è stato troppo solo contro una difesa forte e chiusa come quella del Parma. Se potessi lo farei riposare, ma non ho nessuno per sostituirlo” precisa Fonseca.