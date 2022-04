La caviglia è ok. Zaniolo al lavoro per la sfida col Leicester

Sabato contro l’Inter sarà squalificato e questo gli consentirà di lavorare senza alcuna fretta

La caviglia gli fa ancora male, ma Zaniolo avrà tutto il tempo per recuperare per la semifinale di Conference League, scrive Ciara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Sabato contro l’Inter sarà squalificato e questo gli consentirà di lavorare senza alcuna fretta. Lunedì al Maradona ha chiesto subito il cambio, ma il sospiro di sollievo è stato immediato anche se ha ancora un po’ di dolore. Ora che sta ritrovando sensazioni positive Zaniolo non ha intenzione di fermarsi e ora la squalifica lo aiuterà a dividersi tra fisioterapia e lavoro sul campo.