La causa Totti-Ilary, il via con un rinvio su Rolex, borse e scarpe

Davanti al Tribunale Civile la partita è cominciata con le squadre degli avvocati. Il giudice ha ricevuto le due documentazioni contrapposte: da una parte la collezione di borse, gioielli e scarpe griffate che secondo la Blasi, Francesco avrebbe sottratto; dall’altra i famosi Rolex che l’ormai ex moglie avrebbe portato via dalla cassaforte. Nella prossima puntata si dovrà scegliere se trattare le cose insieme o in maniera separata. C’è una terza via: che i due si mettano d’accordo prima, ma un compromesso appare complicato.