La carica di Rui Patricio: “Qui anche per Mourinho”

Il portiere: "Sono qui per crescere ogni giorno. Ho voglia di dimostrare quanto valgo"

Ieri si è presentato Rui Patricio, 33 anni, chiamato a risollevare le sorti della Roma, come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il passato non sembra intimidirlo: “Ho accettato la Roma per l’importanza del club, ma anche per quella dell’allenatore. Insieme possiamo aspirare a vincere e raggiungere gli obiettivi. Alisson? Non sarà né una motivazione extra né una pressione. Tutti i giocatori fanno del proprio meglio per mantenere le aspettative, sono qui per crescere ogni giorno. Ho voglia di dimostrare quanto valgo".