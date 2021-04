La carica di Dzeko: “Roma so come si fa, col City li ho battuti”

La punta sfida lo United, a cui ha segnato già 7 gol. "Possiamo alzare la Coppa"

Redazione

Parlare di Edin Dzeko e Manchester, in fondo, significa recapitare all’attaccante della Roma una cartolina con un’istantanea del tempo perduto, che però può essere anche ritrovato, in una notte in cui di sicuro non si sentirà solo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Perché il bosniaco, che domani sfiderà lo United nella sua tana leggendaria, è stato uno dei simboli dell’altra metà del cielo di quella città inglese su cui Mark Twain disse che gli sarebbe piaciuto viverci, perché in questo modo il passaggio alla morte "sarebbe risultato impercettibile". Invece Dzeko a Manchester ha trovato tanta vita, incarnando per 4 anni e mezzo uno dei simboli del City, i nuovi padroni, con cui – dal gennaio 2011 al 2015 – ha vinto due Premier League, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega e una Community Shield, segnando 72 gol.

Il primo gol in casa United lo ha segnato con la maglia del Wolfsburg. "Non lo dimenticherò mai – ha detto al sito Uefa - perché è stato il mio primo in Champions nella mia prima partita in quello stadio".

Ora la ribalta è diversa, così come l’emozione. "Non sono più tornato a Manchester da quando ho lasciato il City. Sarà un match speciale, visto che fino a qualche anno fa era un derby. Mi aspetto una grande partita e spero che andrà tutto bene".

E sulla gara di domani dice: "Conosciamo la loro forza. Il Manchester parte certamente favorito, ma il fatto stesso di essere arrivati in semifinale ci dà il diritto di crederci. Sappiamo che anche noi abbiamo qualità ma innanzitutto dobbiamo giocare da squadra. Poi tutto è possibile. Quando giochi una semifinale, vincere diventa è certamente l’obiettivo. Quando sei così vicino, alzare la Coppa diventa il traguardo. Davanti a noi abbiamo uno degli avversari più forti degli ultimi venti anni e non sarà facile, ma non dobbiamo avere paura. Tutto è possibile".