La beata gioventù. Uragano Zalewski sulla fascia sinistra, Bove brilla in mezzo

Il bambino ha superato tutti, ma è solo l’ultimo di una lunga filiera, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Mourinho da inizio stagione sta valutando la rosa, ma è innegabile l’aver valorizzato molti giovani creando un patrimonio. Ad iniziare proprio da Zalewski che ha messo tutti in fila sulla fascia sinistra: da Vina a Maitland-Niles fino ad arrivare ad El Shaarawy. Zalewski in questi giorni è con la Polonia Under 21. Mou gli ha messo gli occhi addosso sin dal ritiro estivo e gli è stato vicino nei momenti difficili come la perdita del padre o il video social che ha creato un po’ di subbuglio. Poi il portoghese dopo il derby ha puntualizzato: “Un allenatore di m… sarebbe collassato con quei giudizi negativi e il bambino non avrebbe giocato più“. Prima di lui aveva lanciato anche Felix e Bove. L’attaccante aveva iniziato alla grandissima con la doppietta al Genoa, poi le sue prestazioni sono andate in calando. Gli altri baby copertina sono Volpato, Keramitsis e Missori.