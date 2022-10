La Banksy italiana vota i Friedkin: “Capiscono i tifosi”

L’ormai nota maschera bianca con parrucca rossissima, il cappuccio tirato su e la voce distorta. Laika, la street artist nota come la Banksy italiana (ma lei si definisce solo "un’attacchina"), mantiene il suo anonimato anche nell’intervista su Skype in vista della proiezione di lunedì alla Festa del Cinema di Roma di "Life is (not) a game", il documentario di Antonio Valerio Spera (in sala a gennaio) che racconta la sua vita e le sue opere. Tra i lavori anche alcuni dedicati alla Roma: l’ultimo con Di Bartolomei che tiene sulle spalle Pellegrini con la Conference. "Non potevo non celebrare quella vittoria, è stato un momento romantico ed emozionante. Ho unito il passato e il presente" dice intervstata da Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport..