Kvara-Osimhen, Spalletti ripresenta la sua coppia d’oro

Stasera al Maradona Spallettinon si fida per nulla della Roma e non intende correre rischi per il suo Napoli di cadere, scrive Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport.Finora la sua squadra non ha quasi mai sbagliato. Nel senso che quando è arrivata la prova non brillante è subito seguita una reazione. È capitato dopo la sconfitta con l’Inter, il 4 gennaio. Si è ripetuto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, in casa contro la Cremonese. Nella gara successiva il Napoli ha sempre vinto. Mostrando grande concentrazione e controllo. Attenzione però, perché Mourinho non sarà mai un esteta del calcio, ma ha la grande capacità di saper bloccare gli avversari facendoli giocare male. "La Roma ha calciatori fisici, dunque mai pensare che l’inerzia sia dalla nostra parte. - dice Spalletti in conferenza stampa - Hanno gente come Dybala che sa sfruttare bene le qualità dei compagni. Sanno far correre il pallone e correre dietro il pallone. Una partita pericolosa, se non siamo attenti. Perché vogliamo tenere il pallino del gioco ma se si perde palla, dobbiamo ri-aggredire bene se no si rischia loro verticalità. Faremmo fatica a riposizionarci difensivamente.La Roma è squadra addestrata a sfruttare ogni situazione di possibile vantaggio. Sui calci piazzati e non solo. Frutto del lavoro di Mou. Dobbiamo far emergere le qualità nostre".