Kumbulla, problema muscolare. A centrocampo piace Grillitsch

Gli esami hanno scongiurato lesioni per il difensore albanese, in dubbio la sua presenza a Genova

Oggi pomeriggio la Roma torna ad allenarsi in vista di Genova, dove domenica sera terrà a battesimo la prima in Italia di Shevchenko da allenatore. Ieri a Roma è tornato Kumbulla (gli esami hanno scongiurato lesioni, confermando il risentimento muscolare). Intanto Pinto sta studiando le mosse per il centrocampista, innesto legato all’uscita di almeno uno tra Villar e Diawara. Piace sempre di più Florian Grillitsch, 26 anni, mediano austriaco dell’Hoffenheim. Costa 13-14 milioni, ma ha il contratto in scadenza a giugno e si può strappare un prezzo inferiore.