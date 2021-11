Kumbulla k.o. A Genova verso la difesa a tre

A Marassi senza un terzino sinistro: sembra infatti complicato il recupero sia di Viña sia di Calafiori

Domani pomeriggio la Roma si ritroverà a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima. Mourinho in questa settimana dovrà soprattutto cercare di capire su chi potrà puntare per la partita di Marassi contro il Genoa, scrive Andrea Pugliese suLa Gazzetta dello Sport. Sembra infatti complicato il recupero sia di Viña sia di Calafiori, il che vorrebbe dire presentarsi a Genova senza alcun terzino sinistro. Due, di conseguenza, le possibili soluzioni: o confermare la difesa a tre o spostare Ibanez a sinistra e inserire al centro della difesa Cristante, se Smalling non dovesse farcela a recuperare. Sabato sera, infatti, a Londra si è fatto male anche Kumbulla, che dovrebbe tornare a Roma oggi per svolgere tutti gli esami strumentali del caso. Anche l’albanese, però, va verso il forfeit.