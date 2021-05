Kumbulla: “Il gol al Milan il mio momento top”

Il difensore si racconta: le Maldive come posto ideale per le vacanze, la passione per le canzoni di Irama, l’amore per Greta e la paura per il Covid-19

"La partita più emozionante? Quella con il Milan all’andata, quando ho segnato il 3-3". Marash Kumbulla si è confessato ieri sul suo account Instagram, tramite il format 'Quickfireì, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Una chiacchierata in libertà in cui Kumbulla promette di raccontare un po’ tutto di se stesso e di cui ieri sono state pubblicate alcune anticipazioni (oggi il prosieguo). Come il luogo e il film preferito (Peschiera del Garda e "Inception"), le Maldive come posto ideale per le vacanze, la passione per le canzoni di Irama, l’amore per Greta e la paura per il Covid-19: "Lì è stato il momento più difficile della mia carriera". E poi la gioia per la chiamata della Roma ("Il primo pensiero è stato: wow...") e la mancanza dei tifosi: "L’entrata in uno stadio pieno è il momento che mi fa battere il cuore".