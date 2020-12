Kumbulla: “Che calo”. Spinazzola domani è out

Anche Kumbulla certifica che, contro l’Atalanta, nella ripresa la Roma si è squagliata. “Nel secondo tempo siamo calati – ha detto a TRS -, abbiamo fatto fatica contro una squadra forte. Dobbiamo ripartire, guardare gli errori e cercare di non ripeterli“. Il difensore albanese, però, non fa drammi per le difficoltà che i giallorossi evidenziano contro le grandi. “Dimostreremo che non è così, lo abbiamo già fatto, seppur pareggiando contro Juve e Milan, facendo notare di potercela giocare contro tutti“.

Intanto con il Cagliari, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport“, non ci sarà Spinazzola, che ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Oggi il terzino sarà sottoposto ad esami strumentali.