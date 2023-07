Kristensen sbarca e oggi va in campo. Sirene arabe anche per Spinazzola

Cambiando fascia, ieri è andato sotto i riflettori anche Leonardo Spinazzola, entrato anche lui nel mirino del calcio saudita. L’Al-Shabab, club di Riad, è pronta a presentare un’offerta ai giallorossi da 7 milioni, mentre al calciatore andrebbe un contratto triennale da sei milioni a stagione. La Roma dichiara che per ora non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale, ma è disponibile a trattare, anche se la valutazione del suo esterno, 30 anni (col contratto in scadenza nel 2024) non è inferiore ai dieci milioni.