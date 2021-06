Kostic, la Roma ci prova. Ma prima deve sfoltire la rosa

Serve un tesoretto di 40 milioni per lanciare l'assalto al serbo. Possibile uno scambio con Under

Filip Kostic ha chiuso l'ultima stagione in Bundesliga con 4 gol, ma soprattutto 17 assist. Su di lui oltre a Inter e Lazio c'è anche la Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il serbo costa molto, ma piace al gm Pinto. Per provare a prenderlo però occorre prima vendere gli esterni in esubero: Under, Kluivert, Perez, Pedro e, se arriveranno offerte concrete, anche El Shaarawy. Con un tesoretto di 40 milioni si potrebbe dare l'assalto a Kostic, che accetterebbe di buon grado il trasferimento alla corte di Mourinho.