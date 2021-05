Koopmeiners più di un’idea. E a Mourinho piace pure Boateng

Il centrocampista dell'AZ Alkmaar è l'alternativa a Sabitzer

Insieme a Sabitzer la Roma continua a tenere calda anche la pista che porta a Koopmeiners, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista centrale ha già dimostrato personalità e capacità di rendersi pericoloso anche in zona gol. Per lui quest’anno 17 centri in 40 partite, mentre l’anno prima 16 reti in 42 presenze. Mourinho lo considera allo stesso livello del giocatore del Lipsia. Dei due, ovviamente, ne arriverebbe uno solo. Un altro nome da tenere d’occhio per la difesa è quello di Jerome Boateng a cui scade il contratto con il Bayern il 30 giugno. Al netto dell’ingaggio altissimo, 11 milioni, la Roma ci può lavorare anche in virtù degli effetti del decreto crescita.