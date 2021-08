Koopmeiners in stallo, a centrocampo spunta Zakaria

L’olandese piace a Roma e Atalanta. Lo svizzero costa, ma è in scadenza

La domanda che aleggia intorno a Tiago Pinto oggi è una sola: Xhaka è davvero sfumato o no? E forse se lo chiede anche il g.m. giallorosso, per cercare di capire se le dichiarazioni di due giorni fa di Arteta (allenatore dell’Arsenal) siano strumentali o meno, volte a mettere pressione sulla Roma per far alzare l’offerta (15 milioni più bonus, contro i 25 chiesti dai Gunners), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Sta di fatto che, ovviamente, Pinto sta cercando soluzioni alternative, per andare a caccia di quel centrocampista che serve come il pane nello scacchiere di Mourinho. E oltre a Koopmeiners e Delaney ieri ha preso quota anche il nome di Denis Zakaria, gigante svizzero del Borussia Moenchengladbach, che la Roma ha già conosciuto nell’ultima sfida di Europa League ma che – di fatto - nella nazionale svizzera è proprio la riserva di Granit Xhaka. Zakaria ha una valutazione alta, circa 30 milioni, ma anche il contratto in scadenza tra meno di un anno, fattispecie che può eventualmente aiutare a limare il prezzo d’acquisto. La pista olandese Nel frattempo, però, resta viva la pista che porta a Koopmeiners, anche se Pinto non si fa sentire da un po’ con il suo agente. In Algarve (dove la Roma è in ritiro) stanno cercando di capire che valutazione finale dà l’Az Alkmaar al suo capitano. A conti fatti, con 18 milioni l’operazione si può chiudere e la Roma prenderebbe un giocatore importante, capace di fare tante cose, oltre che essere un buon tiratore sui calci da fermo, il che risolverebbe un problema.