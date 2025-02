Koné ed Elsha pronti al rientro contro il Milan

Claudio Ranieri tira un sospiro di sollievo per Koné e El Shaarawy. Che saranno a disposizione domani col Milan in Coppa Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due, usciti contro il Napoli per problemi alle caviglie, ieri hanno sostenuto le visite mediche senza riscontrare complicazioni. Possibili novità, invece, sul fronte societario con l'addio di Alessandro Antonello all'Inter: è in pole per ricoprire il posto di Ceo nella Roma.