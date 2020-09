Kolarov, visite mediche con l’Inter lunedì o martedì. Poi sarà ufficiale

Aleksandar Kolarov corre verso l’Inter, ma potrà abbracciare la sua nuova avventura soltanto dopo gli impegni con la sua Serbia. Ma tutto è pronto, tant’è che il club sta organizzando le visite mediche per l’inizio della prossima settimana. Sbarcherà a Milano lunedì o martedì, per le visite di rito e la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per la prossima stagione, con un’opzione per un altro anno in base alle presenze stagionali. Al giocatore, scrive Vicenzo D’Angelo su “La Gazzetta dello Sport”, andranno 3 milioni netti a stagione, alla Roma 1,5 milioni di indennizzo, visto che il club nerazzurro si è rifiutato di inserire nell’operazione il trasferimento di un giovane del vivaio. Dopo l’affare Zaniolo, meglio non correre troppi rischi.

Rischi che non correrà Conte nell’inserire nello spogliatoio il carisma di Kolarov, che nella testa dell’ex c.t. dovrà contribuire ad inculcare una mentalità vincente a tutto il gruppo, mettendo a disposizione la sua esperienza internazionale e la sua leadership. Kolarov compirà 35 anni a novembre, ma ha dimostrato di avere ancora energie da spendere in lungo e largo sulla fascia mancina, anche se nella prima idea di Conte dovrà essere il primo ricambio di Bastoni nella difesa a tre, ruolo in cui ha giocato qualche volta nell’ultima stagione a Roma dopo aver imparato a fare il centrale nel City di Guardiola. Il piede, invece, è sempre stato caldissimo: a Roma, 19 reti e 20 assist in tre stagione.