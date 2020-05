Kolarov e il futuro: tra Mihajlovic e la Serbia punta ancora giallorosso

Mihajlovic e Sabatini ancora ci sperano, soprattutto se la Roma dovesse restare fuori dalla Champions per il secondo anno di fila. Ma l’impressione – scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport” – è che per quanto lusingato dall’interesse del suo idolo e dell’uomo che l’ha portato in Serie A, Aleks Kolarov alla fine chiuderà la carriera a Roma. Vuole provare a lottare per un traguardo concreto e se da qui ai due prossimi anni dovesse restare al timone il Ceo Fienga, Kolarov sarebbe pronto a prendere in considerazione l’ipotesi di un ruolo dirigenziale.

Kolarov ha un contratto fino al 2021, con opzione per un’altra stagione. Le condizioni sono per il rinnovo fino al 2022 non sono semplici e neppure note, né lui né la Roma le hanno comunicate. Dipende dal rendimento suo e della squadra, ma se dovesse continuare a essere quel calciatore imprescindibile che è dal 2017 è molto probabile che allunghi di un anno la carriera.