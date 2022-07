Kluivert torna in gruppo, Villar e Diawara sono out

In attesa di offerte vere, Mou ha deciso di far allenare l’olandese con gli altri. I due registi fuori dal lavoro collettivo

Da martedì si torna a sudare, Mourinho vuole partire subito forte per sfruttare anche un calendario inizialmente favorevole, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Ma agli ordini dell’allenatore portoghese non ci saranno tutti i giocatori a libro paga della Roma. Gli "epurati" pure quest’anno saranno molti, anche se i nomi più importanti sono quelli di Villar e Diawara. Loro inizieranno a lavorare più tardi, a parte, quando la squadra partirà per il Portogallo. E con loro dovrebbero esserci anche alcuni giovani, tra cui Riccardi, Bianda e Coric (a meno che non si trovi prima per loro una soluzione di mercato). Stavolta, invece, ci sarà Kluivert e con lui anche Calafiori e Darboe. Su tutti e tre però la posizione del club non cambia, sono in uscita e per loro si cercano acquirenti per poter monetizzare.

I due centrocampisti, insomma, sono stati già messi fuori da ogni piano. Villar e Diawara lavoreranno a parte, in attesa che emergano delle situazioni interessanti per loro. La Roma ha infatti voglia di cederli, ma non in prestito stavolta (come successo nel corso della scorsa stagione proprio a Villar, che da gennaio è andato al Getafe).

Sia su Villar sia su Diawara sembrava essere piombato il Valencia, con la possibilità di poter essere inseriti nell’eventuale operazione che può portare Guedes in giallorosso. In realtà poi l’interesse degli spagnoli si è andato raffreddando, con l’Hertha Berlino e l’Augsbrug che si sono fatti vivi per il centrocampista guineano, ma chiedendolo in prestito con diritto di riscatto.