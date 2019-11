Kluivert si promuove: “Ma devo fare meglio”

Tanto lavoro, poche parole. In questi giorni Justin Kluivert è con l’Olanda Under 21 per preparare le sfide contro Gibilterra e Inghilterra e, come sempre quando torna in patria, è cercato da media locali e internazionali. Nelle scorse settimane ha rilasciato molte interviste, altre ne farà ancora a breve, il concetto, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, è sempre lo stesso: “La seconda stagione in Italia va meglio, ma devo crescere ancora”.

Dopo le difficoltà del primo anno, Kluivert jr si sta trovando bene con Fonseca, migliora a vista d’occhio (complice anche un feeling con la lingua italiana inaspettato) e anche le prove fisiche fatte con l’Under 21 olandese hanno dimostrato che è in buone condizioni di forma nonostante le tante partite. Per scelta tecnica è rimasto in panchina solo una volta, contro l’Atalanta, ed è proprio questa continuità ad averlo agevolato: “Ora non voglio fermarmi”, ha ripetuto anche in questi giorni. Non vuole farlo per la Roma e non vuole farlo per l’Olanda.