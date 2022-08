Kluivert pensa solo al Fulham, ma manca il sì

Non ci sono solo Shomurodov e Felix da piazzare, ma anche otto esuberi. Tra questi quello che può portare più soldi è Justin Kluivert, come riporta La Gazzetta dello Sport, che ha da tempo un accordo con gli inglesi del Fulham, che però offrono circa 10 milioni per il suo cartellino ma con diritto di riscatto, contro i 12 che chiede il g.m. giallorosso Tiago Pinto (con obbligo).