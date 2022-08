Kluivert, interesse dalla Spagna. Esuberi: c’è un poker che dice solo no

Pinto sta lavorando per cedere uno tra Shomurodov e Felix, ma anche per piazzare gli otto esuberi presenti a Trigoria

Ancora tutto fermo sul fronte delle uscite, dove Tiago Pinto sta lavorando per cedere uno tra Shomurodov e Felix, ma anche per piazzare gli otto esuberi presenti a Trigoria, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Per l’ubzeko la pista più calda resta quella del Bologna, con cui si continua a trattare sulla formula. Ma alla finestra ci sono anche i turchi del Trabzonspor. Per Felix, invece, non sono ancora arrivate offerte. Piace alla Salernitana, dove c’è De Sanctis, che lo portò in giallorosso, ma i granata sono disposti ad offrire poco, massimo un paio di milioni. Il vero problema, poi, sono proprio gli esuberi. In tutto sono otto: Kluivert, Diawara, Calafiori, Riccardi, Bianda, Coric, Bouah e Providence.