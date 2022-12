Kluivert, il Valencia insiste ma Pinto mette due condizioni

La Roma è pronta a dire addio a Justin Kluivert con sei mesi di ritardo. O d’anticipo? Dipende dai punti di vista, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Fosse stato per i giallorossi, l’olandese portato nella Capitale da Monchi nel 2018 sarebbe un giocatore di proprietà del Fulham già da tre mesi. Il pasticcio burocratico combinato dagli inglesi negli ultimi giorni di agosto, però, aveva fatto saltare una trattativa già chiusa e costretto Tiago Pinto – con l’entourage del ventitreenne - a trovare una soluzione d’emergenza in tutta fretta. E così nel destino dell’ex Ajax è spuntato il Valencia, la squadra allenata da Rino Gattuso che - quasi sul gong - ha ingaggiato il classe ‘99 nell’ultimo giorno della sessione estiva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Una scelta rivelatasi azzeccata: dal suo arrivo in Spagna, Kluivert ha accumulato 10 presenze (5 da titolare) impreziosite da 2 gol e 1 assist. Un bottino da non sottovalutare, specialmente se ottenuto da chi ha totalizzato appena 518 minuti in campo, che ha convinto il club a ragionare su un eventuale riscatto anticipato.