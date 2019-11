Kluivert carica: “Farò di tutto per giocare l’Europeo”

Con il ritorno degli ultimi giocatori in giro con le nazionali (Kluivert e Fuzato), da oggi Fonseca potrà lavorare in vista della sfida con il Brescia con quasi tutti gli effettivi. Continuano a fare personalizzato Veretout, Spinazzola, Fazio, Pastore, Mancini e Perotti. E dal ritiro dell’Olanda Under 21 (che ieri ha sconfitto per 2-1 l’Inghilterra) – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha parlato lo stesso Kluivert: “Mi sento a mio agio, va sempre meglio. Ora gioco di più, sono più abituato a stare nella Roma. Ma il mio rendimento deve ancora crescere, bisogna sempre puntare più in alto. Sono un attaccante, da uno come me ci si aspetta sempre tanto. E farò di tutto per conquistarmi il posto in nazionale per l’Europeo”.

Nel frattempo, però, il pensiero vola proprio a Roma-Brescia e a Mario Balotelli, che con la tifoseria giallorossa non ha mai avuto un buon rapporto. Dopo i fatti di Genova (i buu razzisti rivolti da alcuni tifosi romanisti a Ronaldo Vieira), serpeggia un po’ di apprensione in vista della partita di domenica. Il giudice, in riferimento a quei fatti, ha chiesto un supplemento d’indagine alla Procura. In più la Roma ha avuto anche la diffida (alla Curva Sud) per i cori di discriminazione territoriale nei confronti del Napoli. Insomma, dovessero arrivare dei buu verso Balotelli la squalifica sarebbe quasi certa.