Karsdorp sarà perdonato, Irrati ha capito la reazione

Non avrebbe dovuto essere il titolare della fascia destra in chiave difensiva. Lo ha confermato anche José Mourinho a fine partita, spiegando che "Karsdorp non ha i minuti per reggere la gara". Invece poi è toccato a Rick arginare Kvara sulla corsia di destra, e ce l'ha fatta fin quando gli hanno retto le forze, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

A un certo punto è dovuto uscire e tutti pensavano che i riflettori si fossero spenti. Errore. perché a fine gara Lozano ha cominciato a litigare con i giallorossi questa è la versione dello Special One - il preparatore atletico Rapetti se l'è presa con l'arbitro ed ha rimediato l'espulsione e a quel punto l'olandese è tornato protagonista. Come, nella concitazione, essendosi avvicinato anche lui a Irrati per lamentarsi è stato vittima di un pestone involontario di Irrati proprio quando questi estraeva il rosso per Rapetti, che aveva anche litigato con la panchina del Napoli. Morale: Karsdorp ha spintonato l'arbitro per liberare il piede, tanto da spaventare chi sì è accorto della scena, temendo che potesse rischiare una sanzione, perché le mani addosso a un direttore di gara non si possono mettere. Quello che giunge dal club, però, è la convinzione che Irrati abbia capito benissimo i motivi del terzino e che quindi non prenderà provvedimenti.